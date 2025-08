Bunte Luftballons am Eingang waren ein sicheres Zeichen, dass dies kein ganz normaler Öffnungstag in der Meininger Dampflok Erlebniswelt (DEW) ist. „Happy Birthday“ und eine goldene Eins waren sicheres Zeichen für den Grund – auch wenn ein erster Geburtstag doch noch nichts Besonderes ist. Zumindest Außenstehende mögen dies so sehen. Wer die jahrelange Vorbereitung, ja auch den Kampf um die Erlebniswelt miterlebt hat, wird die Freude der Macher verstehen. Damit ist nicht allein die Finanzierung gemeint, wenn auch diese nicht aus der Portokasse beglichen werden konnte. Dass die anfängliche Skepsis längst gewichen ist, die Besucherzahlen kontinuierlich zunehmen, freut nicht allein die Leiterin Johanna Weißler. Lokfans kommen inzwischen aus vielen Bundesländern, auch aus den Niederlanden und der Schweiz, wo die Bahn einen weit größeren Stellenwert als hierzulande hat.