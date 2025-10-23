Von 1905 bis 1916 ließen die Schweizer Bundesbahnen (SBB) Dampfloks der Baureihe B 3/4 in Winterthur (Schweiz) bauen. Insgesamt 69 Stück rollten in dieser Zeit auf die Gleise. Ihre Höchstgeschwindigkeit war bewusst auf 75 Stundenkilometer begrenzt. Zum Einsatz kam die Dampflok vor nahezu allen Zügen, außer schweren Güterzügen. Heutzutage hält die SBB Historic eine dieser Loks, die mit der Nummer 1367, in ihrem Bestand. Sie wird auf Sonderfahrten eingesetzt. Doch damit sie das zur Freude aller Passagiere bei Nostalgiefahrten zuverlässig tun kann, muss auch diese nur 16,2 Meter lange Dampflok regelmäßig der Wartung unterzogen werden.