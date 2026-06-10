Pünktlich 12 Uhr schnaufte die Dampflok 50 4073 vom Betriebsgelände der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Werk Meiningen, zum Bahnhof. Dort stand sie dann am Donnerstag mit einigen Halberstädter Waggons an der Kupplung startbereit. Zur Testfahrt nach Bad Salzungen. Im Dampflokwerk Meiningen hatten die Spezialisten seit März unter anderem die Achslagerführung überarbeitet, Radsätze neu profiliert, Lager der Treibstangen erneuert.