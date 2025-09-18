Dampfen statt Rauchen: E-Zigaretten werden immer beliebter

Dortmund - Die Nachfrage nach E-Zigaretten zieht an. Wie das Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) in Dortmund zum Auftakt der Messe Intertabac mitteilte, liegt der Umsatz im deutschen E-Zigaretten-Markt in diesem Jahr voraussichtlich bei 2,4 Milliarden Euro - und damit 25 Prozent höher als 2024. Damit beschleunigt sich das Wachstum: Im vergangenen Jahr hatte der Zuwachs dem Branchenverband zufolge bei 20 Prozent gelegen. Der Verband bezieht sich dabei auf amtliche Angaben zu Steuerzeichen und eigene Brancheninformationen. Das BfTG begründete die Entwicklung damit, dass immer mehr Raucher ausgestiegen und zur E-Zigarette gewechselt seien.