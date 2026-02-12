Als ihre Namen feierlich aufgerufen wurden, hüpfte Dajana Eitberger zusammen mit Magdalena Matschina aufs Silberpodest und riss die rechte Hand in die Höhe wie ein Fußballer, der gerade ein Tor geschossen hat. „Ich habe den Moment einfach nur genossen, mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf“, schilderte die Rennrodlerin vom RC Ilmenau ihre bewegenden Eindrücke von der Siegerehrung am Mittwochabend hoch oben über dem im Lichtermeer leuchtenden Cortina d’Ampezzo. Für die 35-Jährige schloss sich mit dem Medaillengewinn in der Doppelsitzerkonkurrenz der olympische Kreis. Im März wird sie ihre eindrucksvolle Karriere beenden.