Daheim ist’s schwierig: Bayern wollen in Südthüringen Gras anbauen

Baurechtliche Hürden bremsen Vereine aus

Grund sei eine baurechtliche Hürde. Die bayerische Staatsregierung verlange für Anbauvereinigungen die Ausweisung eines „sonstigen Sondergebiets“. Solche Flächen aber gebe es für Vereine nicht und eine Erstellung sei für sie „de facto nicht umsetzbar“, bemängelt der CVD. Die Interessenvereinigung sieht daher zunächst keine Chance für den Vereinsanbau in Bayern.