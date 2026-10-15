Daheim ist’s schwierig: Bayern wollen in Südthüringen Gras anbauen

Weil es im eigenen Land kaum möglich ist, will ein bayerischer Cannabis-Verein in Südthüringen Hanf anbauen. Allerdings fehlt noch eine Genehmigung.
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Den Angaben zufolge plant der Verein, in einer 150 Quadratmeter großen Halle im „fränkischen Südthüringen“ Cannabis anzubauen. Die baurechtliche Genehmigung sei allerdings noch nicht erteilt worden. Einen genauen Standort für die geplante Halle habe der Verein nicht angegeben, heißt es.
Sollte die Baugenehmigung erteilt werden, könnte der Anbau im Winter beginnen. Ursprünglich wollte der Verein in Bayern Cannabis züchten, hat diese Pläne jedoch Anfang des Jahres aufgegeben.
Wie der Cannabis Verband Deutschland (CVD) dazu mitteilt, haben die Nürnberger am 13. Oktober dieses Jahres vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Genehmigung zum Anbau von Cannabis erhalten. Damit sei der VCSP der zwölfte genehmigte Anbauverein in Bayern. Keiner von ihnen könne aber tatsächlich in Bayern anbauen.
Grund sei eine baurechtliche Hürde. Die bayerische Staatsregierung verlange für Anbauvereinigungen die Ausweisung eines „sonstigen Sondergebiets“. Solche Flächen aber gebe es für Vereine nicht und eine Erstellung sei für sie „de facto nicht umsetzbar“, bemängelt der CVD. Die Interessenvereinigung sieht daher zunächst keine Chance für den Vereinsanbau in Bayern.
Kommen die Nürnberger Cannabis-Freunde tatsächlich nach Thüringen, wäre es der zweite bayerische Verein, der für den Anbau in ein anderes Bundesland ausweicht. Ein Verein aus der Region Grafenwöhr baue sein Gras in Sachsen an.
Hintergrund sind nach Angaben des Vereins und des Cannabis Verbands Deutschland die strengeren Vorgaben in Bayern. Dort müssten Anbauvereinigungen spezielle Sondergebiete für den Cannabis-Anbau nutzen. Dadurch sei der Anbau für viele Vereine kaum umsetzbar.
Wie die Augsburger Allgemeine schreibt, beruft sich Bayern hinsichtlich der Cannabis-Clubs aufs Baurecht: Flächen für solche Vereine müssten demnach ähnliche Hürden bewältigen wie Windparks oder Häfen. Sie müssen von Stadt- oder Gemeinderäten eigens neu ausgewiesen werden.
Der Verband unterstützt deshalb mehrere Klagen von Anbauvereinigungen gegen die bayerischen Regeln. Nach Angaben des Cannabis Verbands Deutschland ist der VCSP der erste bekannte bayerische Cannabis-Anbauverein, der seinen Anbau nach Thüringen verlagert. Ein weiterer Verein prüfe derzeit einen ähnlichen Schritt.
Zudem baue bereits ein bayerischer Verein in Sachsen Cannabis an und gebe dieses auch an Mitglieder in Bayern ab. Der Verband geht davon aus, dass weitere Vereine ihre Anbauvorhaben künftig in andere Bundesländer verlegen könnten, falls die rechtlichen Hürden in Bayern bestehen bleiben.