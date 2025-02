Christian ist seit der Thronbesteigung seines Vaters Anfang des Jahres Kronprinz von Dänemark. Im Sommer machte er sein Abitur, Anfang September brach er dann zu einem längeren Aufenthalt in Ostafrika auf, wo er Einblicke in das Leben auf Farmen und den lokalen Naturschutz gewinnen wollte. Was er nach Ende seines viermonatigen Wehrdienstes machen will, ist bislang unklar.