Welche Brief-Alternativen gibt es?

Nach dem Rückzug von PostNord müssen sich die Dänen auf neue Wege einstellen, um Briefe zu verschicken. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der Postdienstleister DAO, der auch künftig Briefe zustellen wird. Darüber hinaus wird die Digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnen. Viele Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in Dänemark setzen bereits heute auf digitale Postfächer und die elektronische Zustellung von Dokumenten. Auch andere Kurierdienste und private Zusteller könnten als Alternative für wichtige Dokumente infrage kommen. In ländlichen Regionen könnten zudem neue Kooperationen mit lokalen Einzelhändlern entstehen, die als Annahme- und Ausgabestellen für Briefe fungieren.