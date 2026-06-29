"Man kann nicht immer erste Klasse fliegen"

In ihrer langen Karriere habe sie zwar nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen erlebt - aber alles andere wäre ja auch langweilig, sagt sie heute der Deutschen Presse-Agentur: "Man kann nicht immer erste Klasse fliegen." Obwohl sie an diesem Tag schon einige Interviews und eine Probe vor der Presse hinter sich hat, wirkt sie im Gespräch freundlich, zugewandt - und voller Energie. Ihr Leben beschreibt sie als Entdeckungsreise. An den Ruhestand denkt sie nicht. Was Hænning kurz vor ihrem 75. im Interview sagte, gilt heute noch: "Arbeiten ist etwas Schönes! Ich glaube auch, dass es gesund ist."