Dänemark Königin Margrethe - Eine besondere Dänin wird 85

Das Ende einer Ära

Und in noch etwas ist die zweifache Mutter und achtfache Großmutter bis ins hohe Alter hinein außergewöhnlich gut geblieben: im Halten von Reden. Ihre Neujahrsansprachen am Silvesterabend besaßen in Dänemark Kultstatus wie in Deutschland "Dinner for One". Diese Begeisterung für ihre Ansprachen nutzte sich über die Jahre nicht ab, sondern nahm sogar weiter zu. Auch weil Margrethe immer wieder klare Worte für aktuelle Themen fand - und immer wieder für eine Überraschung gut war, wie sie auch in ihrer letzten Neujahrsansprache bewies.