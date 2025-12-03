Nyon - Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt mit seiner Bewerbung den Turnierzuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA.
Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt mit seiner Bewerbung den Turnierzuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA.
Nyon - Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt mit seiner Bewerbung den Turnierzuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA.