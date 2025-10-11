Dämpfer auf Weg zur EM U21 mit "Angst" zur ersten Quali-Pleite seit vier Jahren

Jena - Der Frust über die erste Niederlage in der EM-Qualifikation seit vier Jahren saß bei der U21-Nationalmannschaft tief - und war auf dem Weg zur EM-Endrunde eine eindringliche Warnung. "Wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben und keine Ausrutscher, das ist klar", mahnte Trainer Antonio Di Salvo nach dem 2:3 (0:2) gegen Griechenland. Erstmals seit November 2021, als es ein schmerzhaftes 0:4 gegen Polen setzte, verlor die wichtigste Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes wieder eine Quali-Partie.