Dämpfer auf Weg zur EM U21 mit "Angst" zur ersten Quali-Pleite seit vier Jahren

Das fordert auch Di Salvo, der für die Partie in Nordirland noch nicht von einem Endspiel reden wollte. "Nach zwei Spielen ist es noch definitiv zu früh. Wir haben jetzt das Spiel verloren und wissen, wir dürfen uns diese Fehler nicht mehr leisten", sagte der Coach. "Wir haben alles in der eigenen Hand und haben eine gute Mannschaft. Jetzt müssen wir aus den Fehlern lernen."