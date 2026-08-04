Dächer abgedeckt: Unwetter verursacht starke Schäden im Weimarer Land

Blankenhain (dpa/th) - Ein starkes Unwetter hat im südlichen Weimarer Land für schwere Schäden gesorgt. Unter anderem stürzten am Montagabend Bäume um, Dächer wurden abgedeckt und Zufahrtsstraßen waren blockiert, hieß es von der Rettungsleitstelle Weimarer Land. So wurde etwa das Dach einer Reithalle teilweise abgedeckt und "ein Spielplatz zerstört", sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der "MDR" berichtet.