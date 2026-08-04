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Dächer abgedeckt Unwetter verursacht starke Schäden im Weimarer Land

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat im südlichen Weimarer Land heftige Auswirkungen. Noch immer finden Aufräumarbeiten statt.

Dächer abgedeckt: Unwetter verursacht starke Schäden im Weimarer Land
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Auch Zufahrtsstraßen wurden durch umgekippte Bäume blockiert. (Symbolbild) Foto: Bernd März/extremwetter.tv/dpa

Blankenhain (dpa/th) - Ein starkes Unwetter hat im südlichen Weimarer Land für schwere Schäden gesorgt. Unter anderem stürzten am Montagabend Bäume um, Dächer wurden abgedeckt und Zufahrtsstraßen waren blockiert, hieß es von der Rettungsleitstelle Weimarer Land. So wurde etwa das Dach einer Reithalle teilweise abgedeckt und "ein Spielplatz zerstört", sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der "MDR" berichtet. 

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Auch die Stromversorgung war wegen gekappter Stromkabel kurzzeitig unterbrochen, was aber noch in der Nacht behoben wurde. Besonders betroffen waren die Orte Blankenhain und Bad Berka. Die Aufräumarbeiten dauern weiterhin an. Verletzt wurde niemand.