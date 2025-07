Zum zweiten Mal sind Wolfgang, 61, und seine Frau Heike, ebenfalls 61, auf der Geba beim Sommercamp der Dachzeltnomaden dabei. Der Vorruheständler und seine Frau sind damit zwei von 250 Erwachsenen und 80 Kindern, die für dieses Wochenende auf dem Plateau „mit dem wundervollen Ausblick“ erwartet werden. Am Mittwoch hilft Wolfgang – ehemaliger Banker – schon im Vorab-Team beim Aufbau der Dachzelt-Stadt mit: Stellplätze sind markiert, Toi-tois aufgestellt, Zelte fürs gemeinsame Essen und für bestimmte Aktionen errichtet. Mag sein, insbesondere diese werden am Wochenende bevölkert sein – das Wetter soll bekanntlich nicht so prickelnd werden.