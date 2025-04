Dachzeltanhänger: Mit Schülern erfunden

Dieses Kooperationsprojekt zwischen der Regelschule Vordere Rhön Bettenhausen und dem Gebaverein hat einen praktischen Anhänger hervorgebracht, der ideal ist fürs Sternen-Camping in der Rhön. „So kann man Camping neu erleben“, sagt Christoph Friedrich, der mit Zehntklässlern der Regelschule diese Projektarbeit kreiert hat. Um 14 Uhr wird gezeigt, was dabei herausgekommen ist. Die Verteidigung ihrer Arbeit an der Schule hatten die künftigen Schulabgänger bereits absolviert, nun folgt der „Praxistest“. Gefördert worden ist die Erfindung von der RAG Henneberger Land.