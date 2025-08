Strahlender Sonnenschein hatte die ersten Camper am Mittwoch und Donnerstag in der Rhön begrüßt, während zum Abschied am Sonntag die Wolken Tränen vergossen. Mit einem Lied auf den Lippen und Infos fürs nächste Treffen verabschiedete das Organisationsteam, vom Wetter unbeeindruckt, da die Gleichgesinnten. Deren Markenzeichen: Sie tragen das Leinwand-Schlafgemach auf dem Autodach. Das geht sogar mit dem Trabbi. Aus Österreich, der Schweiz, doch zumeist aus allen Teilen Deutschlands treffen sich die Fans des Dachzeltes aller Altersklassen – mehrfach im Jahr und jetzt eben zum Sommercamp. Bei den Treffs sind Babys sind ebenso mit von der Partie wie die Älteste der Hobbyisten mit 93 Lebensjahren. Jetzt auf der Geba war diese jedoch nicht dabei. Selbstverständlich dürfen auch die treuen Vierbeiner nicht fehlen.