Gleich zweimal Glück im Unglück hatten Einwohner und Feuerwehrleute am Freitagabend in Schalkau. „Das Feuer wurde rechtzeitig entdeckt und ein großer Teil der Kameraden war gerade zum Bieranstich auf dem Vogelschießen“, sagt Michael Dorst. Sechs bis sieben nach der Alarmierung seien die ersten Einsatzkräfte bereits vor Ort gewesen, erläutert der Wehrleiter der Feuerwehr Schalkau. Ein Kollege habe in der engen Bebauung am Marktplatz Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das war um 18.28 Uhr. Für die Ehrenamtler war erst einmal das Vogelschießen zu Ende.