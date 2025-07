Dort, wo anderen leicht flau in der Magengegend wird und die Knie ein wenig beginnen zu zittern, sind sie voll in ihrem Metier – Dachdecker. Unbestritten ist, dass ihr Arbeitsplatz die wohl schönsten Aussichten bietet. Unbestritten ist aber auch, dass ihre täglichen körperlichen Herausforderungen unter immer neuen Bedingungen eben auch bei Wind und Wetter zu meistern sind. Ob bei über 30 Grad im Schatten oder während der Schmuddel-Monate kümmern sie sich darum, Dächer abzudichten, Luftschächte zu verkleiden, Dacheinläufe, Wärme-, Rauchabzugsanlagen oder Lichtkuppeln zu erneuern. So wie in Suhl, in der Otto-Bruchholz-Straße, wo ein Team der Zella-Mehliser Europa-Dach Ltd. genau diese Arbeiten ausführt.