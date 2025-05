Mehr als 200 Jahre ist das Haus in der Sonneberger Gasse im Besitz meiner Familie. Nun soll es nach einem Todesfall endgültig verkauft werden. Zur Beerdigung am 12. April übergibt mir meine Frankfurter Cousine eine Pappschachtel mit Fotos. Zufällig ist es der gleiche Tag, an dem 80 Jahre zuvor der Zweite Weltkrieg in Sonneberg mit dem Einmarsch der Amerikaner endet.