Dachau (dpa/lby) - Ein 68-Jähriger ist in der Dachauer Altstadt nach einem Sturz auf einer vereisten Fläche verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war er in der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als er den Halt verlor.
Ein winterlicher Spaziergang in Dachau endet tragisch. Ein Mann kommt auf vereister Fläche zu Fall, bricht kurz darauf zusammen und stirbt im Krankenhaus.
Eine Passantin entdeckte den am Boden liegenden Dachauer und half ihm zunächst auf. Während sie den Rettungsdienst verständigte, verschlechterte sich sein Zustand plötzlich rapide. Ein weiterer Passant – ein Mitglied der Feuerwehr – leitete sofort Erste Hilfe und begann bei dem inzwischen bewusstlosen 68-Jährigen mit der Reanimation.
Der alarmierte Notarzt setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen auf dem Weg in das Krankenhaus fort, wo der Gestürzte den Angaben zufolge jedoch kurze Zeit später verstarb. Ob der Sturz ursächlich für den Tod war oder ein medizinischer Notfall dem Unfall vorausging, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.