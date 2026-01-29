Eine Passantin entdeckte den am Boden liegenden Dachauer und half ihm zunächst auf. Während sie den Rettungsdienst verständigte, verschlechterte sich sein Zustand plötzlich rapide. Ein weiterer Passant – ein Mitglied der Feuerwehr – leitete sofort Erste Hilfe und begann bei dem inzwischen bewusstlosen 68-Jährigen mit der Reanimation.