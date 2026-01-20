Die große Deutschlandtafel, die unbekannte Wissenschaftler gemalt haben, gleicht in Grundzügen einer topografischen Karte. Die Alpen und die Mittelgebirge heben sich ab. Erzgebirge, Bayrischer Wald und Thüringer Wald stechen mit blutroter Farbe aus dem in roten Tönen gehaltenen Umland heraus, während der Norden eher weiß erscheint. Den Kartografen, die hier am Werk waren, ging es jedoch nicht um die Darstellung von Bergen und Tälern, sondern um ein radioaktives Edelgas, das sich unter der Erdkruste bildet. Um das geruchlose Radon, das im Periodensystem der Elemente in einer Hauptgruppe mit Helium, Neon und Argon steht, aber den zweifelhaften Ruf hat, Krebs zu erzeugen.