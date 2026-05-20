Vielleicht ist es die Liebe zu guter, handgemachter Musik. Vielleicht überzeugt ihre Gastfreundschaft. Ganz sicher ist es auch das urige Ambiente des Vereinshauses, das Bands und Fans anlockt. Auf der Bühne in der Zella-Mehliser Rodebachstraße tritt auf, wer sie traut: 50 Prozent Profis, 50 Prozent Nachwuchsbands. Es ist ein Credo, dem die Vereinsmitglieder treu bleiben. Und gespielt wird, was gefällt: Mittelalter- und Gothic-Rock, Blues und Jazz, Metal und Hard Rock. „Eigentlich alles außer Hiphop, Schlager, Techno und Rap“, sagt Jürgen Helbig und lacht. Es ist diese gute Mischung, für die der Musikverein Da Capo seit 25 Jahren steht.