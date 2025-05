Wie angekündigt wurde das neue System für die Parkplatzgebühr am Helios-Klinikum in Meiningen am Montag installiert. Doch es funktionierte noch nicht, berichteten mehrere Leser unserer Zeitung. Tags darauf war es aber in Betrieb. Der erforderliche Aufbau der Zeiterfassung und der Parkautomaten erfolgte bis zum Montagnachmittag. Kurzfristig habe man sich entschlossen, so Kevin Nothnagel vom Klinikum, die Anlage ab Dienstag freizugeben. Dann, wenn auch der Mitarbeiter von Fairparken, das Unternehmen bewirtschaftet den Parkplatz, vor Ort ist. Dieser hilft Patienten und Besuchern, falls es zu Fragen kommt.