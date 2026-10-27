So erlebt man die Künstler der Band „Dÿse“ nicht häufig: Im kleinen, gemütlichen Kinosaal der Villa K sitzt das Publikum auf Kissen oder vereinzelt auf Stühlen. Mitten im Raum stehen auf zwei Teppichen ein Schlagzeug und eine E-Gitarre. Statt eines gewöhnlichen Konzerts wollten die beiden Musiker am Sonntag vor allem eines: mit ihrem Publikum ins Gespräch kommen. Ganz ohne Musik ging es dann aber doch nicht.