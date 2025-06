Auch für die D-Juniorinnen ist nun endlich Sommerpause angesagt. Am vergangenen Samstag stand in der Verbandsliga der 16. und somit letzte Spieltag der Saison an. Die Mädels von der BSG Kali Werra Tiefenort empfingen dabei als Tabellenvierter den Rangdritten FC Einheit Bad Berka – im Falle eines Sieges wäre zum Abschluss noch Platz 3 drin gewesen. Doch überzeugte der Gegner, wie schon in der gesamten Saison, mit gleichermaßen starker Offensive wie Defensive und nahm die Punkte mit einem 3:0 vom Kleinfeld Kaltenborn mit. Nach dem 0:1 in der 8. Minute traf Kira Müller mit dem Halbzeitpfiff zum 0:2 für die Gäste und legte in der zweiten Halbzeit zum Endstand nach. Für Trainer Sebastian Brenn und seine Tiefenorter Spielerinnen ist Rang 4 zum Abschluss der ersten Verbandsliga-Saison aber ebenso ein voller Erfolg.