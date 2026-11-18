Ab 11.12 Uhr gehen die Frauen-Elite und die Frauen-Masters gemeinsam auf die Strecke. Es folgen die Masters-Klassen, ehe um 13 Uhr das Rennen der Männer-Elite über 60 Minuten gestartet wird. Den Abschluss bildet um 14.15 Uhr das Hobbyrennen über 30 Minuten und zwei weitere Runden. Hier dürfen auch Teilnehmer ohne Rennlizenz ab 16 Jahren an den Start gehen. Eine Besonderheit der Veranstaltung: Nachwuchssportler der Klassen U11 bis U17 sowie die Hobbyfahrer können wahlweise mit einem Cross-, Gravel- oder Mountainbike antreten. Für Mountainbikes gilt eine maximale Lenkerbreite von 70 Zentimetern. Die Ergebnisse werden nach den Rennen online veröffentlicht.