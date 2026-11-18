Schnelle Abfahrten, enge Kurven, Wurzeln und knifflige Technikpassagen: Beim Cyclo-Cross geht es nicht nur darum, möglichst schnell in die Pedale zu treten. Vielmehr sind Kraft, Geschicklichkeit und eine gute Radbeherrschung gefragt. In Frankenhain können sich die Zuschauer am Samstag, 21. November, selbst ein Bild von der besonderen Radsportdisziplin machen. Der SV Eintracht Frankenhain richtet zum dritten Mal den Frankenhainer Cyclo-Cross aus. Das Rennen ist zugleich der sechste Lauf der GUNSHA Cross Challenge. Das Interesse ist bereits groß: Rund 170 Teilnehmer haben sich bislang angemeldet.