Cybertradingbetrug: Knapp 100.000 Euro an falschen Finanzberater überwiesen

Der 60-Jährige wollte nach Polizeiangaben Geld anlegen und führte dafür mehrere Telefonate mit dem unbekannten Täter, der sich als Finanzberater ausgab. Er habe das Geld in mehreren Teilbeträgen auf ein ausländisches Konto überwiesen, danach sei der Kontakt zu dem vermeintlichen Berater abgebrochen. Das genutzte Täterkonto wurde laut den Angaben der Polizei inzwischen über das Bundeskriminalamt gesperrt.