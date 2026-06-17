Cybertradingbetrug: Knapp 100.000 Euro an falschen Finanzberater überwiesen

Donauwörth (dpa/lby) - Ein 60-Jähriger hat knapp 100.000 Euro an einen falschen Finanzberater überwiesen. Im Anschluss schöpfte der Mann Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei in Donauwörth (Landkreis
Donau-Ries).
Nach mehreren Telefonaten überwies ein 60-Jähriger Geld an einen Unbekannten. Erst später bemerkte er den Betrug und schaltete die Polizei ein.
Donauwörth (dpa/lby) - Ein 60-Jähriger hat knapp 100.000 Euro an einen falschen Finanzberater überwiesen. Im Anschluss schöpfte der Mann Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei in Donauwörth (Landkreis
Donau-Ries).
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Der 60-Jährige wollte nach Polizeiangaben Geld anlegen und führte dafür mehrere Telefonate mit dem unbekannten Täter, der sich als Finanzberater ausgab. Er habe das Geld in mehreren Teilbeträgen auf ein ausländisches Konto überwiesen, danach sei der Kontakt zu dem vermeintlichen Berater abgebrochen. Das genutzte Täterkonto wurde laut den Angaben der Polizei inzwischen über das Bundeskriminalamt gesperrt.