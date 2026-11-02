Cybersicherheit: Südkoreas Präsident von Datenleck betroffen

Die Daten waren laut KBS in einer Excel-Datei mit dem Titel "Passagierliste (Republik Korea-Belgien)" auf einer kostenpflichtigen Sicherheitsplattform veröffentlicht worden. Bei der Datei soll es sich um die Passagierliste des Präsidentenflugzeugs während Lee Jae Myungs Europareise im Juni gehandelt haben. Die Datei war bereits eine Woche vor Beginn der Reise hochgeladen worden und konnte von zahlenden Nutzern heruntergeladen werden.