Erfurt (dpa/th) - Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer hat vor erheblichen Gefahren durch das KI-Modell "Mythos" der US-Firma Anthropic gewarnt."Mythos senkt die Hürde für offensive Cyberoperationen, weil es Schwachstellen schnell finden und teils ausnutzen kann", sagte Kramer dem "Handelsblatt". Das sei gefährlich, wenn Kriminelle oder staatliche Akteure Zugriff erhielten. Als besonders kritisch bezeichnete Kramer demnach Berichte, wonach "Mythos" in Tests "eine komplexe 32-Schritt-Cyberangriffssimulation teilweise autonom" bewältigt habe.