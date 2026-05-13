Im April hatte bereits Bundesbank-Präsident Joachim Nagel vor Risiken durch "Mythos" gewarnt. "Mythos ist ein KI-Modell, das offenbar in der Lage ist, Sicherheitslücken in der Software von Finanzinstituten schnell zu identifizieren und auszunutzen", so Nagel. Das scheine ein zweischneidiges Schwert zu sein, da es nicht nur zur Verbesserung digitaler Sicherheitssysteme, sondern auch zur Ausnutzung ihrer Schwachstellen für böswillige Zwecke genutzt werden könne. "Wir müssen den Missbrauch dieser Technologie verhindern." Zugleich müssten alle relevanten Institutionen Zugang zu der Technologie haben, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.