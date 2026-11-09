Cyberkriminalität: Mann verliert etwa 50.000 Euro an Onlinebetrüger

Gera (dpa/th) - Durch einen Betrug beim Onlinebanking hat ein 43-Jähriger in Gera knapp 50.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich bislang unbekannte Täter Zugriff auf sein Onlinebanking verschafft und nahezu alle Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) aus seinem Depot verkauft. Anschließend wurde das Geld auf ein fremdes Konto überwiesen. Der Mann bemerkte den Betrug am Freitagabend und erstattete Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.