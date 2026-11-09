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  6. Mann verliert etwa 50.000 Euro an Onlinebetrüger

Cyberkriminalität Mann verliert etwa 50.000 Euro an Onlinebetrüger

Am Freitagabend bemerkt ein Mann aus Gera Unstimmigkeiten bei seinem Onlinebanking. Bislang unbekannte Betrüger hatten sich Zugriff verschafft.

Cyberkriminalität: Mann verliert etwa 50.000 Euro an Onlinebetrüger
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Bislang ist nicht bekannt, um wen es sich bei den Betrügern handelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Gera (dpa/th) - Durch einen Betrug beim Onlinebanking hat ein 43-Jähriger in Gera knapp 50.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich bislang unbekannte Täter Zugriff auf sein Onlinebanking verschafft und nahezu alle Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) aus seinem Depot verkauft. Anschließend wurde das Geld auf ein fremdes Konto überwiesen. Der Mann bemerkte den Betrug am Freitagabend und erstattete Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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Sogenannte ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. Sie bilden die Werte eines ganzen Index, zum Beispiel die des Deutschen Aktienindex DAX, ab. Bereits mit wenig Geld können Anleger so eine breite Streuung ihrer Wertpapiere erreichen und damit das Risiko von Verlusten verringern.