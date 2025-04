Cyberkriminalität: Kinderschützer zu Pädokriminellen: Missbrauch oft zu Hause

Berlin - Pädokriminelle Täter kommen nach Beschreibung des Kinderschutzbundes mitten aus der Gesellschaft. "Das ist so eine ganz große Breite der Gesellschaft, das ist nicht irgendwie so dunkel, wie man sich das vielleicht so vorstellt", sagte der Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes, Daniel Grein, im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die ausgehobene Darknet-Plattform "Kidflix". "Das sind Familienväter, das sind junge Menschen, alte Menschen, wie Missbrauchsgeschehen allgemein: Das lässt sich weder an der gesellschaftlichen Schicht noch an irgendetwas anderem festmachen." Es sei "mittendrin in unserer Gesellschaft".