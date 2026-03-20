Wiesbaden - In einem großangelegten Schlag gegen ein internationales Hacker-Netzwerk haben Sicherheitsbehörden in Nordamerika und Deutschland die beiden weltgrößten Botnetze zerschlagen. Die Infrastruktur der Kriminellen war vor allem für sogenannte Denial-of-Services-Attacken (DDoS), verwendet worden, teilte das Bundeskriminalamt mit. Dabei versuchen die Cyberkriminellen, die Webseiten und Apps ihrer Opfer lahmzulegen, indem Sie sie mit unzähligen Datenanfragen überschütten. Zuletzt waren die Informationsangebote der Deutschen Bahn und die DB-Navigator-App Opfer einer DDoS-Attacke geworden.