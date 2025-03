Das betroffene Unternehmen erstattete im Juni 2023 Anzeige bei der Kripo in Hof, seitdem wird wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Computerbetrug ermittelt. Am 18. Februar gab es Durchsuchungen in 17 Objekten im ganzen Bundesgebiet - dabei sicherten die Ermittler etwa 16.000 Euro Bargeld, 35.000 Euro in Kryptowährungen, mehr als 200 digitale Endgeräte und schalteten mehrere Server ab, die mutmaßlich für das illegale Streaming genutzt wurden. Die Ermittlungen dauern an.