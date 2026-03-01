Der moderne – also hybride – Krieg, der zumeist von autoritären Regimen gegen freiheitlich-demokratische Staatsgemeinschaften geführt wird, ist schlimm auf seine ganz eigene Weise. Und eines seiner Kernelemente ist die gezielte Desinformation. Sie führt dazu, dass ein negatives Grundrauschen in einer Gesellschaft entstehen kann. Sie hat einen extrem destruktiven Charakter und ist viel gefährlicher, als man denken mag.