Wie reagieren die Plattformen?

Wenn Cybergrooming erkannt wird, reagieren Plattformen nach Einschätzung des CCZ in der Regel schnell und sperren den Account des Täters. Bei US-amerikanischen Anbietern werde dann auch eine Meldung ans US-amerikanische National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) geschickt. Dieses gibt solche Hinweise bei Bezug zu Deutschland an die hiesigen Strafverfolgungsbehörden weiter.

"Das Problem ist, dass Cybergrooming erkannt werden muss", erklären die Fachleute vom CCZ. Daher sei die sogenannte Chatkontrolle wichtig, die eine Ausnahmeregelung auf EU-Ebene aktuell befristet bis April 2028 erlaubt. Ausgeschlossen hiervon seien Ende-zu-Ende-verschlüsselte Dienste. "Hier besteht eine Lücke."

Was wünschen sich die Ermittler?

Hilfreich wäre aus Sicht des CCZ zum einen eine Verpflichtung, reale Daten von Nutzern zu erheben und zu überprüfen. Dann könnten Täter leichter identifiziert werden. Zum anderen ermöglicht die sogenannte Vorratsdatenspeicherung es Ermittlern, Täter über IP-Adressen zu ermitteln. Derzeit speichern Provider die Verkehrsdaten nur rund sieben Tage. "Das aus Ermittlersicht dringend erforderliche Gesetz zur Speicherung von Verkehrsdaten ist zwar auf den Weg gebracht, aber noch nicht in Kraft."

Ferner sollten die Plattformen Altersgrenzen einführen, wie Heim sagt. Dann sollten Accounts von Kindern nicht sichtbar angezeigt werden.