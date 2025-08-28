Cyber-Attacke: Behörde nimmt Internetseite vom Netz

Wer jetzt www.lra-sm.de eingibt, kommt nicht wie sonst auf die Internetseite des Meininger Landratsamtes. Die Behörde hat ihren Online-Auftritt offline gestellt. Behördensprecher Christopher Eichler spricht von einem Cyber-Vorfall, sagt aber zugleich: „Alle anderen Systeme, Server und Datenbanken des Landratsamtes, der Schulen oder der Gemeinden sowie andere durch den Kommunalen IT-Service betreuten Institutionen und Unternehmen sind nicht betroffen.“ Der Vorfall wird sehr ernst genommen. Das Landratsamt setze alles daran, um die wichtigsten Angebote für die Bürger schnell wieder online bereitzustellen. Ein Team der Behörde arbeite gemeinsam mit dem Kommunalen IT-Service mit Hochdruck an einer provisorischen Website, auf der kurzfristig die wichtigsten Informationen, Kontakte und Dienste wie das Wunschkennzeichen-Portal sowie die Online-Kfz-Zulassung zur Verfügung gestellt werden, so Eichler. Diese werde in Kürze freigeschaltet, Schritt für Schritt erweitert und sei dann über die bekannte Adresse www.lra-sm.de erreichbar. Eine Überarbeitung der bisherigen Website sei ohnehin vorgesehen gewesen und werde nun beschleunigt umgesetzt.