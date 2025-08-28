 
Cyber-Attacke Behörde nimmt Internetseite vom Netz

Die Internetseite des Meininger Landratsamtes ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Die Behörde nahm ihre Website am Donnerstag vom Netz.

 
Cyber-Attacke: Behörde nimmt Internetseite vom Netz
Die Internetseite des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen ist vom Netz genommen worden. Foto: picture alliance / dpa

Wer jetzt www.lra-sm.de eingibt, kommt nicht wie sonst auf die Internetseite des Meininger Landratsamtes. Die Behörde hat ihren Online-Auftritt offline gestellt. Behördensprecher Christopher Eichler spricht von einem Cyber-Vorfall, sagt aber zugleich: „Alle anderen Systeme, Server und Datenbanken des Landratsamtes, der Schulen oder der Gemeinden sowie andere durch den Kommunalen IT-Service betreuten Institutionen und Unternehmen sind nicht betroffen.“ Der Vorfall wird sehr ernst genommen. Das Landratsamt setze alles daran, um die wichtigsten Angebote für die Bürger schnell wieder online bereitzustellen. Ein Team der Behörde arbeite gemeinsam mit dem Kommunalen IT-Service mit Hochdruck an einer provisorischen Website, auf der kurzfristig die wichtigsten Informationen, Kontakte und Dienste wie das Wunschkennzeichen-Portal sowie die Online-Kfz-Zulassung zur Verfügung gestellt werden, so Eichler. Diese werde in Kürze freigeschaltet, Schritt für Schritt erweitert und sei dann über die bekannte Adresse www.lra-sm.de erreichbar. Eine Überarbeitung der bisherigen Website sei ohnehin vorgesehen gewesen und werde nun beschleunigt umgesetzt.

Internetangebote wie die des Kommunalen Jobcenters (jobcenter.lra-sm.de), des Kinderschutzes (kinderschutz.lra-sm.de), des Online-Jagdportals (jagdportal.lra-sm.de), der Online-Terminvergabe (termin.lra-sm.de), das Portal des Kreistages (kreistag.lra-sm.de) sowie das Bewerberportal sind voll funktionsfähig und erreichbar. Der E-Mail-Verkehr ist ebenfalls uneingeschränkt verfügbar. Das Landratsamt kann über die Adresse info@lra-sm.de oder die Telefonnummer (03693) 48 50 wie gewohnt kontaktiert werden.