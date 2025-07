"Die abstrakte Bedrohungslage ist im Cyberbereich hoch", sagte der Minister in Bonn. Es sei eine deutliche Zunahme an Cyber-Agriffen zu verzeichnen - sowohl bei Unternehmen als auch bei Verwaltungen. Im vergangenen Jahr habe es einen Rekord an Bedrohungslagen gegeben, zum Beispiel, indem Täter Daten von Unternehmen verschlüsselt hätten, um Unternehmen zu erpressen. Das BSI gebe Unternehmen und Verwaltungen wichtige Hilfestellung bei der Entwicklung von Abwehrmechanismen.