Melanie Rohr, Chris Brandl und Andrea Werner sind angekommen. Mit dem 8. März haben sie nicht nur ihrer Kundschaft ein Geschenk gemacht, sondern sich ebenfalls. Dabei war das gar nicht so geplant. Bereits seit 14 Jahren sind die Friseurinnen – Chris Brandl als Friseurmeisterin – als Cutting Crew in Zella-Mehlis ein Team, das immer schon eigenverantwortlich das Geschäft in der Mühlstraße gewuppt hat, auch ohne selbstständig tätig zu sein. Erst an kleinerer Adresse, dann nach Umzug im größeren Geschäft, in der Mühlstraße 9.