Cut verpasst: Golfprofi Matti Schmid bei US Open schon zur Halbzeit raus

Für den 28-jährigen Regensburger ist das Ergebnis eine herbe Enttäuschung. Schmid hat in dieser Saison bisher stark gespielt. Bei der PGA Championship Mitte Mai in Philadelphia verpasste er seinen ersten Major-Titel als Vierter nur ganz knapp. Auch die US Open gehört zu den wichtigsten Turnieren im Golf. In Führung liegt auf dem schweren Dünen-Kurs rund 150 Kilometer östlich von New York US-Profi Wyndham Clark. Er ließ einer 64 zum Auftakt eine 69er-Runde folgen und liegt mit 133 Schlägen vier Schläge vor seinen Verfolgern.