 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Golfprofi Matti Schmid bei US Open schon zur Halbzeit raus

Cut verpasst Golfprofi Matti Schmid bei US Open schon zur Halbzeit raus

Auch am zweiten Tag des Major-Turniers läuft es nicht für den deutschen Golfprofi. Matti Schmid verpasst die Qualifikation für die letzten beiden Runden. In Führung liegt ein US-Profi.

Cut verpasst: Golfprofi Matti Schmid bei US Open schon zur Halbzeit raus
1
Der deutsche Golfprofi Matti Schmid ist bei der US Open ausgeschieden. (Archivbild) Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Southampton - Der deutsche Golfprofi Matti Schmid ist schon nach der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Schmid spielte im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island wie zum Auftakt nur eine 77er-Runde und benötigte erneut sieben Schläge mehr als den Platzstandard. Mit insgesamt 154 Schlägen verpasste er klar den sogenannten Cut, also die Qualifikation für die beiden weiteren Runden am Samstag und Sonntag. Dafür wären zehn Schläge weniger notwendig gewesen.

Nach der Werbung weiterlesen

Für den 28-jährigen Regensburger ist das Ergebnis eine herbe Enttäuschung. Schmid hat in dieser Saison bisher stark gespielt. Bei der PGA Championship Mitte Mai in Philadelphia verpasste er seinen ersten Major-Titel als Vierter nur ganz knapp. Auch die US Open gehört zu den wichtigsten Turnieren im Golf. In Führung liegt auf dem schweren Dünen-Kurs rund 150 Kilometer östlich von New York US-Profi Wyndham Clark. Er ließ einer 64 zum Auftakt eine 69er-Runde folgen und liegt mit 133 Schlägen vier Schläge vor seinen Verfolgern.