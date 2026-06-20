Southampton - Der deutsche Golfprofi Matti Schmid ist schon nach der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Schmid spielte im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island wie zum Auftakt nur eine 77er-Runde und benötigte erneut sieben Schläge mehr als den Platzstandard. Mit insgesamt 154 Schlägen verpasste er klar den sogenannten Cut, also die Qualifikation für die beiden weiteren Runden am Samstag und Sonntag. Dafür wären zehn Schläge weniger notwendig gewesen.
Cut verpasst Golfprofi Matti Schmid bei US Open schon zur Halbzeit raus
dpa 20.06.2026 - 09:17 Uhr