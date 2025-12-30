Wieder war es Bürgergeist, der die Restaurierung eines Gemäldes der Curt-Elschner-Galerie möglich gemacht hat. Dies ist umso erfreulicher, als die Galerie in diesem Jahr ihr 100-Jähriges Bestehen feiert, worauf die aktuelle Ausstellung „Gegenlicht“ verweist. Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs (FzEE) hat mittels einer Spende in Höhe von 2186 Euro die Restaurierung des Gemäldes „Rinder“ ermöglicht. Es handelt sich um ein Bild des Künstlers Heinrich von Zügel (1850 bis 1941). Der Maler gehört neben Lovis Corinth und Max Liebermann zu den bedeutendsten deutschen Impressionisten. Besonders bekannt wurde er nicht zuletzt durch seine Tierdarstellungen. So ist es kein Zufall, dass das nun restaurierte Bild Rinder auf einer Weide zeigt. Es entstand um 1918 und hing zunächst in der Berchtesgadener Villa „Felizitas“ des Stifters der Galerie Curt Elschner. Bereits mit der Gründung der Stiftung gelangte es nach Eisenach, wo es die wertvolle Sammlung um ein weiteres Stück bereichert.