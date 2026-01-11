Bei der bestens besetzen Turnier-Premiere um den 1. Schubart-DVAG-Challenge-Cup in Hildburghausen, der die Jahre zuvor immer unter anderem Namen – XXL-Cup – ausgetragen wurde, gilt natürlich der Thüringenligist Wacker Nordhausen als der große Favorit, ebenso Landesklasse-Spitzenreiter VFL Meiningen 04. Doch die beiden „Großen“ schauen im Finale des Turniers, das der Kreissportbund und der TSV 08 Gleichamberg organisierten, nur zu und treffen stattdessen im Spiel um Platz drei, das der Thüringenligist mit 2:1 gewinnt, aufeinander. Das Endspiel um den Cup-Pokal bestreiten stattdessen Landesklasse-Vertreter FSV 06 Eintracht Hildburghausen und eine Südthüringen-Auswahl, die mit Akteuren aus Milz, Haina, Gleichamberg und Westhausen bestens bestückt sind. Hier gehen die Kreisstädter zeitig mit 2:0 in Führung und lassen nur kurz vor dem Abpfiff noch einen Treffer des Überraschungsfinalisten zu.