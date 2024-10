Seith erwirkte in Deutschland Schuldspruch

Seith aus Baden-Württemberg wird in der Schweiz wegen Wirtschaftsspionage verfolgt, weil er sich interne Dokumente der Schweizer Bank J. Safra Sarasin besorgt und an deutsche Ermittler weitergegeben hatte. Damit erwirkte er in Deutschland einen Schuldspruch gegen die Bank, wurde in der Schweiz aber angeklagt.