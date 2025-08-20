Mit wie viel Beständigkeit und dennoch stets gelassen wirkendem Elan Inge Giewald seit 1995 Sprecherin (und Macherin!) von konkreten Kuba-Hilfe-Projekten durch die Landesarbeitsgemeinschaft Thüringen von „Cuba si“ ist, fand bei der Jubiläumsveranstaltung am Wochenende im Schülerfreizeitzentrum die Anerkennung der 35 Delegierten aus 14 Kreisen. Trotz ihrer inzwischen 83 Jahre hatte die Ilmenauer Linke zuvor in Tagen (und Nächten) vor dem Drei-Jahrzehnte-Jubiläum die wichtigsten Projekte thüringischer Hilfe für Kuba genau rekapituliert, um sie vortragsreif übersichtlich, mit Worten, Zahlen und Bildern, in Erinnerung zu rufen. Es gelang und bekam viel anerkennendem Beifall.