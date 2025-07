Donnarumma hatte beim Sieg von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im Viertelfinale in Atlanta Musiala in einem folgenreichen Zweikampf schwer verletzt. Der 22 Jahre alte Bayern-Profi erlitt einen Wadenbeinbruch und eine Ausrenkung des Sprunggelenkes. Musisla ist inzwischen nach der Rückkehr aus den USA am linken Beim operiert worden - nach Angaben des deutschen Rekordmeisters erfolgreich. Trotzdem wird er monatelang ausfallen.