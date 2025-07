East Rutherford/München - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich nach seiner schweren Verletzung bei der Club-WM in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. "Ich wollte sagen, dass niemand die Schuld daran trägt. Situationen wie diese kommen vor", sagte der 22-Jährige in einem Video-Beitrag und bedankte sich für die Unterstützung und Aufmunterung: "Es ist schön zu sehen, wie die Fußballwelt in Zeiten wie diesen zusammenkommt."