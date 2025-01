CSU-Winterklausur "Mission Union" - CSU will politische Wende

Seeon - Ein harter Kurs in der Migrationspolitik, mehr "Law and Order", dafür eine klare Absage an Schwarz-Grün und "links-grüne" Politik: Mit diesen politischen Eckpfeilern startet die CSU in die entscheidenden Wochen bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. Es brauche dringend einen Politik- und Richtungswechsel, betonen CSU-Chef Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Auftakt der traditionellen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon - während hinter ihnen eine Uhr die Tage und Stunden bis zum Wahlabend herunterzählt.