Gemeinsames Wahlprogramm plus CSU-Akzente

Inhaltlich haben sich CDU und CSU mit einem gemeinsamen Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufgestellt. In einigen Bereichen geht die CSU aber noch etwas weiter, inhaltlich oder zumindest im Ton. Beispielsweise fordert die CSU die Ausweitung der sogenannten Mütterrente, also die Gleichbehandlung aller Mütter bei der Rente. In der Migrationspolitik will die CSU das Bleiberecht für Migranten an ein auskömmliches Einkommen koppeln.