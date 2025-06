CSU-Vorstandssitzung: Söder fordert faires Finanz-Paket und warnt vor Blockade

Zudem besteht die CSU darauf, dass auch weitere Entlastungen am Ende so beschlossen werden wie in den Koalitionsgesprächen vereinbart: unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie und die Ausweitung der Mütterrente. "Ohne Mütterrente gibt es auch andere Sachen nicht, wie Mindestlohn und anderes", warnte Söder. Die CSU stehe zu diesen Vereinbarungen - und das müssten andere dann auch tun.