Die Kommunalwahl in Bayern - obwohl noch nicht vollends ausgezählt - hat viele unterschiedliche Ergebnisse gebracht. CSU-Chef Söder wertet den Ausgang als Erfolg für seine Partei.

Die CSU wertet die Kommunalwahl in Bayern als Erfolg. Foto: Sven Hoppe/dpa

München - CSU-Chef Markus Söder bewertet die Kommunalwahl am zurückliegenden Sonntag als Erfolg für seine Partei. "Wir sind klar die Nummer eins", sagte Söder. Die CSU habe in den Städten zugelegt und wird weiter eine große Zahl der Landräte stellen. "Bamberg tut weh", sagte Söder mit Blick auf das Ausscheiden der ehemaligen Gesundheitsministerin Melanie Huml bereits im ersten Wahlgang. Als "besonders schön" bezeichnete er das Ergebnis in seiner Heimatstadt Nürnberg, wo Amtsinhaber Marcus König mit klarem Vorsprung in die Stichwahl geht.

"Ärgerlich" nannte Söder den Wahlausgang in München, wo CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner nicht den Sprung in die Stichwahl geschafft hat. Die Konstellationen seien aber noch völlig offen. Wie auch in anderen Kommunen werde die Partei keine Vorgaben für die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene machen. "Klar ist nur: Nicht mit der AfD."