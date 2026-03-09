München - CSU-Chef Markus Söder bewertet die Kommunalwahl am zurückliegenden Sonntag als Erfolg für seine Partei. "Wir sind klar die Nummer eins", sagte Söder. Die CSU habe in den Städten zugelegt und wird weiter eine große Zahl der Landräte stellen. "Bamberg tut weh", sagte Söder mit Blick auf das Ausscheiden der ehemaligen Gesundheitsministerin Melanie Huml bereits im ersten Wahlgang. Als "besonders schön" bezeichnete er das Ergebnis in seiner Heimatstadt Nürnberg, wo Amtsinhaber Marcus König mit klarem Vorsprung in die Stichwahl geht.