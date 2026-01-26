CSU-Vorstand: Söder gegen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft

München - CSU-Chef Markus Söder lehnt einen Boykott der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ab. Dies sei "völliger Quatsch", sowohl im Interesse der Sportler als auch außenpolitisch, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. "Was soll denn das sein, mal abgesehen davon, dass die Fußball-WM nicht nur in den USA stattfindet, sondern auch in Kanada und in Mexiko." Die Weltmeisterschaft startet am 11. Juni 2026.